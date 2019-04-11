Emre Akbaba’ya yer aranıyor

Teknik direktör Fatih Terim’in Emre’nin performansından memnun olduğu ve bu futbolcu konusunda kararını veremediği öğrenildi. Orta alanda Ndiaye’nin dönmesiyle beraber seçim yapmakta zorlanan Terim’in, ilk planda Malatya maçının iyileri arasında yer alan Fernando ile cezadan dönen Ndiaye’yi beraber oynatmak istediği, önlerinde de Belhanda’ya yine görev vereceği bildirildi.

Ön taraftaki üçlü olarak ise Onyekuru, Feghouli ve Diagne düşünülüyor. Ancak defansif özellikleri nedeniyle Onyekeru’nun yerine Emre Akbaba tercihinin de olasılıklar arasında bulunduğu bildirildi.

Diğer bir seçenek olarak ise Fernando’nun kulübeye çekilip, orta alanın Ndiaye, Emre Akbaba ve Belhanda üçlüsüne teslim edilmesi değerlendiriliyor.

(Milliyet)