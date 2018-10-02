Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; 34. dakikada sol ayak baş parmağından sakatlanan sarı-kırmızılı futbolcu, “Sahada olmam gerek. En azından devreyi böyle bitireyim, arada tedavi olurum” diye tutturdu. Buna rağmen sağlık ekibi Emre’yi oyundan alınca, soyunma odasına giderken isyan etti.

Erzurumspor ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanan ve yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak olan Emre Akbaba’nın, çektiği acılara rağmen sahada kalmak istediği ama sağlık ekibi ve teknik heyeti ikna edemediği ortaya çıktı.

34. dakikada sol ayak baş parmağından sakatlandıktan sonra 3-4 dakika oyunda kalan Emre, 38. dakikada acılar içinde kenara gelmişti. Yıldız futbolcunun ayak parmağındaki kırığa rağmen sahada kalmak için yoğun çaba sarf ettiği ama başarılı olamadığı belirlendi.

Emre’nin, “Sahada olmam gerek. En azından devreyi böyle bitireyim, arada tedavi olurum” dediği öğrenildi. Tekrar sahaya giren ama ağrısı dinmeyen Emre’nin bu durumunun sağlık ekibi ve teknik kadroda endişe yarattığı, durumunun ciddi olabileceği öngörülerek kenara alındığı bildirildi.

Kenara gelmek istemeyen ancak değişiklik tabelasını görünce direkt olarak soyunma odasının yolunu tutan yetenekli futbolcunun burada yetkililere isyan ederek, “Böyle bir maçta çıkmamam gerekiyordu. Takımın ve hocamın bana ihtiyacı vardı” dediği öğrenildi.

Emre’nin yaşadığı acılara rağmen, oynama isteğinin Fatih Terim ve ekibi tarafından takdirle karşılandığı belirtildi.