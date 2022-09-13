Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Trabzonspor 'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'da Emre Akbaba, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Galatasaray 'dan bonservisiyle Adana ekibine transfer olan ve yeni takımıyla ilk maçına Bordo Mavili ekibe karşı giyen tecrübeli orta saha, kendisine ilk 11'de şans verdiği için hocası Vincenzo Montella'ya teşekkür etti.

Takım arkadaşlarının mükemmel bir mücadele ortaya koyduğunu vurgulayan Emre, ''Çok iyi oynadık, son şampiyon Trabzonspor'dan daha fazla pozisyona girdik. Çok mutluyuz.'' dedi.

Galatasaray'da beraber oynadığı Belhanda, Onyekuru ve Ndiaye'nin kendisine çok yardım ettiğini aktaran başarılı oyuncu, ''Yeni bir yere geldim, eski takım arkadaşlarımın burada olması iyi bir şey. Bana da yardımcı oluyorlar.'' diye konuştu.







