Sakatlandığı eylül ayında 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı belirtilen Emre Akbaba’nın ligin ikinci yarısının başında takıma dönmesinin büyük risk içerdiği belirtildi. Terim de sağlık ekibine “Risk almayalım” talimatını verdi.

Belhanda ve Sinan Gümüş’ün beklenenden önce sahalara dönmesi ile yüzlerin güldüğü Galatasaray’da Emre Akbaba’nın en az 2 ay daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Özellikle taraftarların dönüş tarihini beklediği Emre, ligin ikinci yarısının başında değil, mart ayında forma giyebilecek düzeye geleceği belirtildi. Kısaca Emre Akbaba, Galatasaray’ın 5 Ocak’ta başlayacak olan Antalya’daki devre arası kampında takımla çalışamayacak.

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SAKATLIK HASSAS BİR BÖLGEDE

28 Eylül’de oynanan BB Erzurum maçında ayak tarak kemiği kırılan ve ameliyat edilen Emre Akbaba’nın 4-6 ay arasında sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Sarı kırmızılı futbolcu, alçıları çıkarılıp güçlendirme çalışmalarına başlarken, ayağındaki kırığın çok hassas bir bölgede olduğu, kırığın tam kaynaması için 2 ay daha beklenmesi gerektiği, bu süre dolmadan topa dokunmasının mümkün olmadığı bildirildi. Fatih Terim de, Emre’nin Galatasaray’a uzun yıllar fayda sağlayacağını belirtti ve dönmesi adına acele edilip, risk alınmamasını istedi. (Hürriyet)