Emre Akbaba'dan haber var!

Galatasaray, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

24 Ocak 2019, Perşembe 12:55
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Emre Akbaba'dan haber var!

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana salonda core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra sahada dinamik ısınma yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Emre Akbaba, kondisyonerler eşliğinde salonda ve sahada çalıştı.

Galatasaray,Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 14.00’te Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.30’daİzmir’e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

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