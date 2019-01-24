Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana salonda core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra sahada dinamik ısınma yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Emre Akbaba, kondisyonerler eşliğinde salonda ve sahada çalıştı.

Galatasaray,Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 14.00’te Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.30’daİzmir’e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.