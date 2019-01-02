Emre Akbaba hayal kırıklığı

Galatasaray adına ligde ilk yarının en büyük hayal kırıklığı kuşkusuz Emre Akbaba’ydı.

Başakşehir ve Sivasspor ile girişilen transfer yarışında, kendisinin Galatasaraylı olmasının da etkisiyle, 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sarı-Kırmızılı renklere bağlanan 26 yaşındaki futbolcu, sadece 6 lig, 1 de Şampiyonlar Ligi maçında forma giyebildi. Sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapatan Emre’nin buna rağmen 2 gol, 3 de asisti var. Akbaba’nın 5 Ocak’ta başlayacak olan Antalya kampına yetişmesi de zor görünüyor.