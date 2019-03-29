Liglere verilen arada, önceki gün İstanbulspor’la hazırlık maçı oynayan Galatasaray’da, 2-0’lık galibiyeti getiren gollerden birini kaydeden Emre Akbaba, Fatih hocanın yıldızı haline geldi. 26 yaşındaki futbolcunun hem idmanlarda hem de hazırlık karşılaşmasında çok iyi bir performans sergilerken, kondisyon açısından takımla aynı seviyeye de ulaştığı öğrenildi.

Fatih Terim, bu yükseliş sonrasında Emre Akbaba’ya 11’de yer açmaya hazırlanıyor. Sakatlığının ardından formasına kavuşan, ancak eski formundan uzak bir görüntü ortaya koyan Akbaba da, gol ve asistlerle dönüş yaparak kalitesini yeniden kanıtlamanın planlarını yapıyor.