Emre Akbaba el üstünde!

Sakatlığını atlattıktan sonra çıktığı 3 maçta 3 gol atmayı başaran ve Galatasaray’daki yükselişte başrol oynayan Emre Akbaba, Florya’da tam anlamıyla el üstünde tutuluyor.

28 Ocak 2020, Salı 06:47 Son Güncelleme:
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Emre Akbaba el üstünde!

Yıldız futbolcunun eski fiziksel formuna kavuşması için özel bir program hazırlanırken, Fatih hoca da sık sık öğrencisiyle görüşerek ona her türlü desteği sunuyor. Yerine geçtiği Belhanda’yı kısa sürede unutturan ve skora katkısıyla takımını rahatlatan Emre, oyun sisteminin de değişmesini sağladı. İleride görev yapan Falcao’ya yakın oynayan Emre Akbaba’nın gizli forvet özelliği, Galatasaray’ın yeniden 4-4-2’ye benzer bir düzenle oynamasına yol açtı. Terim de bu değişimden çok memnun.

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