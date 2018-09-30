Emre Akbaba ameliyat oldu!

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
BB Erzurumspor maçının ardından aldığı darbenin ardından oyuna devam edemeyen oyuncumuz Emre Akbaba’ya sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından kapalı redüksiyon yöntemiyle başarılı geçen bir müdahale yapılmıştır.
Oyuncumuzun tedavi protokolü düzenlenmiştir.
Öte yandan Emre Akbaba’nın tedavisinin 3 ila 4 ay arasında süreceği öğrenildi. Yıldız futbolcunun böylece sezonun ilk yarısını kapatması kesinleşti.
Akbaba; Şampiyonlar Ligi maçlarının yanı sıra takımının ligde oynayacağı Antalyaspor, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Kayserispor, Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor maçlarında takımdaki yerini alamayacak.