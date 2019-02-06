Emre Akbaba 131 gün sonra kadroda

Galatasaray’ın milli futbolcusu Emre Akbaba, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Hatayspor’a karşı oynanan müsabakanın kadrosunda yer aldı. Sakatlığından dolayı eylül ayından beri sahalardan uzak kalan Emre, hafta içi takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. 26 yaşındaki futbolcu, en son Süper Lig’in 7. haftasında 28 Eylül 2018 tarihinde Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan B.B. Erzurumspor karşılaşmasında süre almış, 38. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 26 yaşındaki futbolcu, bu tarihten 131 gün sonra ilk kez sarı-kırmızılıların kulübesinde yer almış oldu.

Emre Akbaba müsabakada ise süre almadı.