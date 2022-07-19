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Emre Adiloğlu, Sivas Belediyespor’da

Sivas Belediyespor, 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emre Adiloğlu ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

19 Temmuz 2022, Salı 14:36 Son Güncelleme:
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Emre Adiloğlu, Sivas Belediyespor’da

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, ara transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlı ekip sağ kanat oyuncusu Emre Adiloğlu ile anlaştı. Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine, Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç, 2. Başkan Taner Karabal ve futbolcu Emre Adiloğlu katıldı.

1997 doğumlu olan sporcu kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Adiloğlu önce Adıyamanspor FK, Erbaaspor, Batman Erokspor, 52 Orduspor ve son olarak Şile Yıldızspor FK gibi birçok lig takımlarında forma giydi.

Kulüp Başkanı Hakan Genç, transferin camiaya ve futbolcu Emre Adiloğlu’na hayırlı olmasını diledi.

İHA

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