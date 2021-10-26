Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray , 2003/04 sezonunun devre arası transfer döneminde sürpriz bir hamle yapmış ve Karşıyaka'dan Emrah Umut'u transfer etmişti. Büyük beklenti ile kadroya katılan Gabriel Tamas, Diyarbakırspor'dan transfer edilen Ömer Erdoğan ve tecrübeli isimler Bülent Korkmaz ile Frank de Boer'u kadrosunda bulundan Sarı Kırmızılı ekip, sessiz sedasız Emrah ile sözleşme imzalarken genç stoperden de Tamas gibi beklentiler yüksekti.

Dönemin Karşıyaka Teknik Direktörü Rıdvan Dilmen'in büyük potansiyel görerek Galatasaray'a önerdiği Emrah, 21 yaşında hayallerinin takımı olan Sarı Kırmızılı ekibe imza atıp, Florya'dan içeri girdi.

Altyapısından yetiştiği Karşıyaka'da 18 yaşında profesyonel olan ve 3 sezon sonra İstanbul'a yelken açan Emrah, Galatasaray'daki forma numarasında İzmir'in plakası olan 35'i seçti.

Galatasaray'a transferi nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını anlatan Emrah, kendisini ''Rıdvan hocamın tavsiyesiyle hayallerimin takımı olan Galatasaray’a geldim. İlk etapta hedefim formayı kapabilmek. Defansta Bülent ve Frank De Boer gibi çok tecrübeli isimler var. Onlardan çok şey öğreneceğim. Hocamın benden ne istediğini de çok iyi biliyorum. İnşallah formaya layık olacağım. Yaşım çok genç, hedefim futbol kariyerimin önemli bölümünü Galatasaray’da geçirmek.'' sözleriyle ifade etmişti.

O dönem Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın da takip ettiği Emrah, genç yaşta geldiği Galatasaray'da umduğunu bulamadı. Emrah’a Gençlerbirliği’nin de talip olduğunu kaydeden Emrah’ın babası Nihat Umut ise “Galatasaray daha hızlı davrandı. Fatih Terim de uzun süredir Emrah’ı izletiyormuş” diye konuşmuştu.

Galatasaray'daki ilk maçına 21.02.2004'te Sarı Kırmızılı ekibin Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta çıkan Emrah, 3 dakika sahada kaldı. 7.03.2004'te 3-2 kazandıkları Adanaspor maçına 11'de çıkan genç oyuncu, 13.03.2004'te 2-1 kaybedilen Akçaabat Sebatspor ile 20.03.2004'te 2-1 mağlup oldukları Çaykur Rizespor maçında ise 90'ar dakika sahada kaldı.

Stoperde Bülent Korkmaz ile Frank de Boer'la girdiği forma şansını kazanamayan, sağ bekte Prates ve genç Sabri ile mücadele edemeyen Emrah, büyük umutlarla geldiği Galatasaray'a sezon sonu veda etti.

Hedefinin futbol kariyerinin önemli bölümünü Galatasaray’da geçirmek olduğunu dile getiren genç stoper, yarım sezonluk ara sonrası eski takımı Karşıyaka'ya döndü.

Galatasaray sonrası döndüğü Karşıyaka'da 2 yıl geçiren Emrah, Karabükspor, Yimpaş Yozgat, Turgutluspor, Sarıyer, Altay, Gebzespor, Afyonkarahisarspor ve Tokatspor'da da oynadı.

Fatih Terim'in izleyerek transferini istediği, Rıdvan Dilmen'in Avrupa'da forma giyebilecek potansiyel gördüğü Emrah, savunma özellikleri ile dikkat çekmiş, süratli olmasıyla da ön plana çıkmıştı... Geçen yıllar, sakatlıklar ve şanssızlıklar maalesef Emrah'ın peşini bırakmadı.

Genç yaşta vitrine çıkan ancak profesyonel kariyerinde sadece 25 maça çıkabilen Emrah, 31 yaşında kramponlarını astı.

Kaan Karahan