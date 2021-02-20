Emrah Bayraktar: Yenemiyorsanız, yenilmemeyi de bileceksiniz

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Altınordu'ya konuk olan Adanaspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. 90 dakika sonrası basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar, Türkiye’de genç oyuncu gelişimine büyük katkı veren Altınordu’ya bu misyonundan dolayı teşekkür etti.

Geçen hafta derbi maçta Adana Demirspor’la karşılaştıklarını hatırlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Derbi maçlarda duygusal ve fiziksel olarak bir seviyeye çıkarsınız. Arkasından oynanan maçlar herkes için zordur. Oyuncularımıza bunu anlattım. Bugün özellikle müsabakanın ikinci yarısının bazı bölümlerinde topa sahip olamadık ve çok baskı yedik ama 1-0 geriye düştükten sonra geri gelmeyi bildik. Mücadele etmeyi öğreniyoruz, daha önceki maçlarda zaman zaman topa daha fazla sahip olduğumuz ve daha üretken maçlarımız oldu. Bazen oynamıyorsanız savunmayı da bileceksiniz. Yenemiyorsanız, yenilmemeyi de bileceksiniz. Bu futbolda temel kavramlardan biridir. Biz bugün oynayamadık ama mücadele ettik."

Bayraktar, oyunlarını geliştirmeye çalışarak mücadelelerinin lig sonuna kadar böyle devam edeceğini belirterek, "Ligdeki durumumuz belli, bizim için aldığımız her puan çok önemli. Adanaspor taraftarına da tekrar söylüyorum, onların saygı duyacağı bir takım oluşturmak için çabalıyoruz." dedi.