Emrah Bayraktar: Oyuncularımın sahaya yansıttığı karakteri seviyorum

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor’la 1-1 berabere kalan Adanaspor’da teknik direktör Emrah Bayraktar, "Bu maçta 1-0 mağlup olsak ’Adanaspor mağlup oldu.’ diyecekler. Maçta top bizdeydi ama futbol bir netice oyunu." dedi. Bayraktar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her rakibe karşı kazanmak için sahaya çıktıklarını söyledi.

Oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Ben rakibin sıralamadaki yerine, puanına bakmıyorum. Takımıma ’Biz bu maçı kazanmak için var olacağız.’ diyorum. Biz Adanaspor’uz, bir şehri temsil ediyoruz. İnanın puana, sıralamaya bakmıyorum, hiç umurumda değil. Biz Adanaspor’uz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok karakterli bir oyuncu grubuyla çalışıyorum, çok mutluyum. Oyuncularımı çok seviyorum, onların arkasındayım. Onlar da benim arkamda, bir aile ortamı oluşturmuş olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu maçta 1-0 mağlup olsak ’Adanaspor mağlup oldu.’ diyecekler. Maçta top bizdeydi ama futbol bir netice oyunu. Ben oyuncularımın sahaya yansıtmış olduğu karakteri seviyorum. Ümit ediyorum bu ilişkimiz devam eder."