Emrah Bayraktar: Bu haftalarda hiç kimse mağlup olmak istemiyor

Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar, 0-0 berabere kaldıkları Menemenspor maçını değerlendirdi. Bayratar, maçın ilk yarısında sakatlanan Ognjen Ozegovic’in ayağında kırık şüphesinin olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Maçın hakeminin birkaç pozisyonda faul kararı vermediğini ve rakibin sertliğine rağmen tercih haklarını Menemenspor’dan yana kullandığını kaydeden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Santrforumuz Ozegovic’in çıkması konsantrasyonumuzu düşürdü. Isınmayan Ergin Keleş’in oyuna girmesi ve adapte olması biraz zaman aldı. İlk yarının sonuna kadar oyunda tutunmaya çalıştık. İkinci yarı aynı anlayışla sahaya çıktık. Topa sahip olup pozisyon üretmek amacıyla başladık. Pozisyon üretme noktasında hala problemler yaşıyoruz. Tribünler de bayağı doluydu. Seyircisiz maçlar oynuyoruz ama seyircili olsa herhalde bundan biraz daha kalabalık olurdu. O yüzden dışarıdan bağırışlar rakibi etkiledi. Bu sertliğin sonucu olarak en sonunda bir oyuncuları kırmızı kart gördü."

Bayraktar, rakiplerinin 10 kişi kaldığı andan sonra ciddi bir pozisyona giremediklerini belirterek, "Bu haftalarda hiç kimse mağlup olmak istemiyor. Alt sıralarda bir savaş var. Yenemiyorsak yenilmemek de her zamanki gibi önemli." diye konuştu.



