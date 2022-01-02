Kayserispor forması giyen Emrah Başsan, Radyospor canlı yayınında Spor Kazanı Programı'nda Özgür Sancar'ın konuğu oldu. Samimi açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, Galatasaray 'a attığı gol hakkında konuştu.

"Sonuçta lig uzun bir maraton"

Süper Lig 'de ikinci yarıların daha çekişmeli geçtiğini belirten Emrah Başsan, "Sonuçta lig uzun bir maraton. İkinci yarı maçları çok daha zor oluyor. Alt sıradaki takımların puanlara ihtiyacı oluyor. Bunun bilincinde olduktan sonra biz en iyi şekilde takımı layık olduğu yere çıkarmaya çalışıyoruz. Başımızda çok deneyimli ve Süper Lig'i çok iyi tanıyan bir hocamız var." ifadelerini kullandı.

"Daha üst yerleri hak ediyor"

Teknik Direktör Hikmet Karaman ile açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, "Enerjisiyle takıma bir şeyler katmaya çalışıyor. Genç ve tecrübeli farketmeksizin, her futbolcuya bir şeyler öğretmeye çalışıyor. O yüzden bence gayet değerli ve çok çalışan, işini profesyonel anlamda çok iyi yapan bir hoca diyebilirim. O da çünkü gerçekten bulunduğu yerlerden daha üst yerleri hakediyor." dedi.

"Futbol geçmişte yaşanan bir spor değil"

Geçen sezona göre bu yıl çıkış gösteren Başsan, "Hem fiziksel hem de psikolojik olarak gerçekten sağlıklı düşünmek gerekiyor. Sonuçta futbol geçmişte yaşanan bir spor değil. Geçmişte yaşananlarla da geleceği kuramıyorsun. O yüzden bu gün maç varsa, bugün en iyi futbolumu, en iyi şekilde göstermek ve hem taraftarlar hem de hocamıza kendimi en iyi şekilde göstermeye çalışıyorum. Bu yıl da iyi çalışıyorum." şeklinde konuştu.

"Oranın profesyonel yaşamı daha farklı"

Yurt dışında Fortuna Sittard ve Vitória Setúbal deneyimi bulunan Emrah Başsan, "Yurdışındaki kültürel durumlar çok farklı. Oranın disiplini, oranın profesyonel yaşamı Türkiye'ye göre çok daha farklı olabiliyor. Gençlere olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerçekten küçük yaşta oraya gidip, orada altyapıdan çıkacak şekilde a takım seviyesine gelmek, hem yabancı dil olarak gelişimini sağlıyor, hem fiziksel anlamda gelişim sağlıyor. Psikolojik olarak bazı şeylerin üstesinden gelebilme igibi konularda yardımcı oluyor. Genç oyuncuların her zaman yurt dışını 1 yada 2 yıl da olsa, denemelerini tavsiye ediyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

"Fatih Hoca da gelip, tebrik etti"

Galatasaray'a karşı 22 Eylülde oynadıkları ve 3-0 kazandıkları maçta takımının 2. golünü çok güzel bir şekilde atan Emrah, gol sevinci yaşamadı. Bu durumu açıklayan futbolcu, "Sonuçta profesyonel bir hayatımız var. Bana verilen şansları en iyi şekilde değerlendirerek, oradan ayrıldım. Hem maddi, hem manevi güzel anılar bırakarak, ayrıldım. Gönül isterdi ki orada uzun süreler oynayarak, formayı terletmek ama nasip olmadı. Gol sevincim de eski takımıma karşı atmı olduğum, duygusal anlamda sevinemediğim tek takımdır. İnsanların küçüklükten gelen bir sevdası olur, ailesinin desteklediği takımlar olur. Benim de o an çok duygusal bir anıma denk gelmişti. Güzel bir anı olmuştu benim için. Ekmeğimizi nereden yiyorsak, ona göre tavır alıyoruz. Nando'ya antrenmanda böyle goller atıyordum. O da bana kızıyordu. Maçtan sonra Nando dedi ki sen zaten hep atıyordun ama bu maçta beklemiyordum. Fatih Hoca da çok tebrik etmişti. Galatasaray'dan hiç kötü ayrılmadım. İşimi iyi yaptığım için saha dışındaki olaylarla da pek ilgilenmiyorum." ifadelerine yer verdi.

Emrah Başsan'ın bu sezonki karnesi

Emrah Başsan, Kayserispor forması ile bu sezon 17 maça çıktı. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, çıktığı karşılaşmalarda, 2 gol 3 asist kaydetti.