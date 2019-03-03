Emrah Başsan: Erzurumspor layık olduğu yerde değil

Spor Toto Süper Lig'in 24’üncü haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda Galatasaray’ı ağırladı. Eksi 3 derecede oynanan maçta BB Erzurumspor ile Galatasaray, 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Erzurumspor'un başarılı futbolcusu Emrah Başsan, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Emrah'ın maç sonu açıklamaları:

"Galatasaray 3 puan isteğiyle maça çıktı ama bizim de alt sıralardan kurtulmak için puan ve puanlara ihtiyacımız vardı. Galatasaray üzgün ama biz de maçı kazanmak istiyorduk. Neticesinde berabere bitti. Erzurumspor layık olduğu yerde değil."

"İlk yarıya başladığımız gibi, 2. yarıya başlayamadık. Çok erken bir gol yedik. Ama 1 puan kısa süreçlerde değerlidir. Şimdi Alanyaspor maçı çok önemli. İnşallah kısa sürede üst sıralara çıkarız."



