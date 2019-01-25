Emrah Başsan: Alt sıralardan çıkmamız lazım

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldı ve iki puan kaybetti. Beşiktaş'ta Quaresma 87. dakikada kırmızı kart gördü. Konuk takımın golünü 69. dakikada Dorukhan kendi kalesine atarken Beşiktaş'ın golünü 74. dakikada yine Dorukhan kaydetti. Siyah-Beyazlılar, kaybedilen 2 puanın dışında kötü oyunla da taraftarını bu sezon genelinde olduğu gibi yine hayal kırıklığına uğrattı.

Mücadelenin ardından Erzurumspor'un yıldız futbolcusu Emrah Başsan, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Emrah'ın maç sonu açıklamaları:

"Öncelikle hem teknik ekibimize hem de yeni gelen yönetimimize ve bizi 90 dakika destekleyen taraftarımıza teşekkür etmek gerek. Hafta içi iyi çalışmalar yapıp Beşiktaş'ı iyi analiz ettik. Her takımı iyi analiz ediyoruz ama bir türlü şanssızlığı kıramıyoruz."

"Bugün benim de kaçırdığım bir gol pozisyonu vardı. Buradan aldığımız bir puan çok değerli. Beşiktaş'la oynuyorsanız, özellikle deplasmanda ancak bu kadar pozisyona girebilirsiniz, tabii atmanız da gerekiyor. Biz bugün bir tane atıp sonrasında kaçırdık."

"Bu bir puanı taçlandırmak için Çaykur Rizespor maçını kazanmamız lazım. İnşallah o maçı kazanarak Beşiktaş'tan aldığımız puanı değerlendiririz."

"Bazı pozisyonlarda yorgunluğa yenik düşebiliyoruz. Son pozisyonda arka direkte müsait olan arkadaşıma çevirmek istedim ama top önümde sekince havalandı. Alt sıralardan çıkmamız lazım, inşallah kısa zamanda yukarıya doğru taşıyabiliriz takımımızı."