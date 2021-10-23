İZEV, dünya engelli haklarına dikkat çekmek adına ABD'nin New York şehrinde 2 özel farkındalık çalışmasına imza atacak. İZEV Başkanı Hakan Kural, Genel Sekreter Merve Kılıç tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerde dünyaca ünlü tabloların farkındalık versiyonlarından oluşan ödüllü sergi 'Sanat ve Biz'i New York'ta sergilerken, aynı zamanda dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Empire State Maratonu'nda da beden farklı ve gönüllü sporcularla engelli haklarına dikkat çekmek amacıyla yarışa katılacaklar.

İZEV yöneticilerinin yanı sıra maratonda koşacak olan bedensel engelli atlet Kemal Özdemir ile triatlet Mert Onaran'ın da aralarında olduğu ekip, THY'nin tarifeli seferi ile sabah 07.45 New York'a gitti. Hareket öncesi İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklama yapan hem serginin hem de maratona katılmanın kendileri açısından çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi.

HAKAN KURAL: ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ

Kural, “Engelli haklarına yönelik sanat öğesini taşıyan 'Sanat ve Biz' sergisini New York'ta Türkevi'nde gerçekleştireceğiz. Hem Türk vatandaşlarının hem ABD vatandaşlarının çok ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Çünkü projemizin Türkiye markası olmasını istiyoruz. 25 Ekim'de sergimiz var. 26 Ekim'de ise dünya engelli hakları için bir engelli bir de milli maratoncumuz Empire State Maratonu'nda koşacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle gidiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" dedi.

MİLLİ ATLETLERİN MARATON HEYECANI

Maratonda koşacak engelli milli sporcu Kemal Özdemir ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, “3 yıldır planlanan bir projeydi. Araya pandemi girince olmadı. İZEV çok uğraştı bunun için. Bize koşmak düşüyor. Çok önemli çünkü dünya engelli hakları için orada olacağız. Otistik ve down sendromlu çocuklar için orada olacağız. Hedefimiz elbette finişi görmek. Umarım her şey yolunda gider ve başarılı bir şekilde döneriz" ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Mert Onaran da spor ve sanatın buluştuğu bir ortamda dünya engelliler hakları için koşmanın kendisi açısından gurur verici olduğunu dile getirdi. Onaran, “Başarılı olup hem Türkiye'yi hem de engellilerin haklarını duyurmak istiyoruz” diye konuştu.

Projenin mimarlarından İZEV Genel Sekreteri Merve Kılıç da Empire State Maratonu'na 3 yıldır hazırlandıklarını aktardı. Kılıç, “Toplumsal bütünleşmeye dikkat çekmek istediğimiz için beden farklı bir sporcumuz ve bir atletimiz ile birlikte katılıyoruz. Burada önemli olan dünya engeli haklarına dikkat çekmek. Bununla birlikte uluslararası anlamda ödüller alan sanat projemizi de New York'ta Türkevi'nde sergilemekten de çok mutlu olacağız” şeklinde konuştu.

İZEV'İN SERGİSİ TÜRKEVİ'NDE

İZEV, Leonardo da Vinci, Vermeer, Rembrandt gibi dünyaca ünlü ressamların tablolarının farkındalık temasıyla yeniden yorumlandığı eserlerden oluşan sergisini 25 Ekim’de, bir günlük özel davetle New York Türkevi’nde gerçekleştirecek.

Zihin farklı bireylerin her etabında aktif şekilde görev aldığı farkındalık sergisi olan ‘Sanat ve Biz’in mottosu “Biz de bir sanat eserinin ana ögesi olabiliriz!” Sergi, Mona Lisa, İnci Küpeli Kız, Meyve Sepeti Tutan Çocuk gibi dünyaca ünlü başyapıtların özel gereksinimli gençlerin modelliğinde yeniden yorumlandığı 12 farkındalık versiyonundan oluşuyor.

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA)