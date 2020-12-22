Fremad Amager'in yardımcı antrenörü Timur Daguev Galatasaray'ın Danimarka 2. Ligi'nde forma giyen 20 yaşındaki Ganalı Emmanuel Toku'yu izlediği açıkladı. Peki, Emmanuel Toku, kimdir, kaç yaşında, hangi bölgede oynuyor? Emmanuel Toku hakkında bilinmeyenler...

Emmanuel Toku kimdir?

10 Temmuz 2000 Gana doğumlu olan 20 yaşındaki Emmanuel Toku 1.73 boyunda ve 10 numara mevkisinde oynuyor. Fremad Amager forması giyen genç oyuncu ayrıca forvet arkası ve sol kanat oynayabiliyor.

Cheetah FC'de futbola başlayan sol ayaklı 10 numara 2019 yılında Portekiz ekibi Boavista'nın B takımına transfer oldu. Genç yıldız adayının aynı yıl yeni takımı ise Danimarka'nın Fremad Amager kulubü oldu.

Danimarka 1. Lig'de 2 sezondur forma giyen Toku geçen sezon 19 maçta 3 gollük performans sergilerken bu sezon ise 16 maçta 7 gol atmayı başardı.

2017 yılında U17 Dünya Kupası'nda 5 maçta forma giyen 20 yaşındaki oyuncu ayrıca Afrika U20 Uluslar kupasında 1 kez Gana Milli Takım formasını giydi.

Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emmanuel Toku'nun güncel piyasa değeri ise 150 bin Euro...







