Galatasaray'ın eski futbolcularından Emmanuel Eboue, Fransa'da katıldığı bir televizyon programında Türkiye'de oynadığı dönemle ilgili olarak gündeme bomba gibi düşen bir itirafta bulundu. RMC Sport'ta yayınlanan Le Vestiaire programına konuk olan eski sağ bek, Beşiktaş'la oynadıkları bir maçta kendisine içi idrar dolu bir şişenin fırlatıldığını söyledi. 36 yaşındaki Eboue, yaşanan olayları şu şekilde anlattı:

"Beşiktaş'la oynadığımız maçta karşımda Ricardo Quaresma vardı ve kendisi o zamanlar dünyanın en iyi futbolcularından biriydi. Ancak karşılaşmada her zamanki hareketlerini yapamıyordu. Topu ayağına aldığı vakit çevresinde beni buluyordu. Ben de hep onun peşinden koşuyordum. Daha sonrasında tribündeki insanlar bana hakaret etmeye başladı. Bir taç atışı esnasında sırtımı Beşiktaş taraftarına dönmüştüm. O sırada bir genç tribünlerden aşağı doğru indi.

Tam atışı kullanmak üzereyken Felipe Melo bana doğru 'Manu dikkat et!' diye bağırdı. Arkamı döndüğümde genç çocuk, yumruğunu sıkmış ve bana vurmaya hazırlanıyordu. Onu gördüm ve bana vurdu. Daha sonrasında hocamız beni sol beke çekti. Bu defa da oradaki taraftarlar bana bağırmaya başladı. Etrafımdakiler bana sakin olmamı söylüyordu. Oysa ben sadece futbol oynuyordum.

Beni en çok şaşırtan şeyse insanların bana doğru attığı yabancı maddeler oldu. Bir genç idrarını yaptığı şişeyi bana doğru fırlattı. Oyunun bir dakikalığına durmasını istedim. Zira taraftarlar, stadyuma soktukları cam votka şişelerini üzerime atıyordu. Çevremdekilerin söylediği şeyse şikayet etmeye hakkım olmadığıydı."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler