Emmanuel Adebayor yine boşa çıktı

Süper Lig’de Başakşehir ve Kayserispor formalarını giyen Emmanuel Adebayor, sadece 4 maça çıktığı Paraguay ekibi Olimpia ile yollarını ayırdı. Adebayor’un yeni sezon için adı yeniden Süper Lig takımlarıyla geçiyor

02 Temmuz 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Emmanuel Adebayor yine boşa çıktı

Süper Lig ’de Başakşehir ve Kayserispor formalarını giyen Emmanuel Adebayor, sadece 4 maça çıktığı Paraguay ekibi Olimpia ile yollarını ayırdı. Paraguay takımından yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Togo’lu forvet oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Adebayor’un yeni sezon için adı yeniden Süper Lig takımlarıyla geçiyor

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