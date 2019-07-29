Emmanuel Adebayor hakkında bomba transfer iddiası!

Sözleşmesinin sona ermesine bir yıl kala Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran Togolu golcü Emmanuel Adebayor'un adı, yaz transfer döneminde Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Bordo Mavili kulübün kadrosuna katmak istediği iddia edilen 35 yaşındaki dünyaca ünlü santrforun önümüzdeki sezon Premier Lig'de forma giyeceği iddia edildi.

Ada'nın en yüksek tirajlı gazetesi The Sun'ın okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre West Ham United, Sheffield United ve Watford bonservisi elinde olan yıldız isimle yakından ilgileniyor. Geride kalan sezonda 24 maçta 4 gol kaydedebilen Adebayor, İngiltere'de daha önce Arsenal, Manchester City, Tottenham Hotspur ve Crystal Palace'ta top koşturmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler