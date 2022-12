Kadın basketbolunda ülkemizin lokomotif takımı Fenerbahçe Alagöz, bu sezon artık Avrupa’daki şampiyonluk özlemini bitirmek istiyor. Geçen sezon İstanbul’da şanssız bir biçimde kaçan Euroleague kupasının Türkiye’ye getirilmesi hedefleniyor.

Bu plan çerçevesinde de sezon başında transfer döneminde Avrupa’nın bile dikkatini çeken flaş hamleler gerçekleşti. İşte o flaş hamlelerden biri de kariyerinde hem WNBA hem de Euroleague şampiyonlukları olan, Belçika Milli Takımı’nda önemli başarılar kazanan Emma Meesseman kadroya dahil edildi.

Takıma katıldığı andan itibaren deneyimi, sakinliği ve kalitesiyle hemen farkını hissetirmeye başlayan Meesseman, Türkiye’deki ilk röportajını MİLLİYET ile gerçekleştirdi.

Kadın basketbolunun Avrupa’daki en önemli yıldızlarından olan 29 yaşındaki sporcu A’dan Z’ye tüm konulara samimi yanıtlar verdi.

Öncelikle röportaj için teşekkür ederim. İlk olarak Fenerbahçe Alagöz’de sezon sizin açınızdan nasıl başladı? Bu sezondan beklentileriniz nelerdir?

Dünya Kupası’nda yaşadığım sakatlık sebebiyle takıma geç katıldım. Belli alışkınlıkları kazanmış bir takıma geç katıldığım için alışmam biraz zaman aldı fakat şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Hala geliştirmemiz gereken çok şey var ve bunları adım adım yapmaya özen gösteriyoruz. Beklentilere gelince, yarıştığım her kulvarda kazanmak isteyen bir insanım. Fenerbahçe ile bu konuda uyum sağladığımızı düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe de yer aldığı her alanda zirveyi ve kazanmayı hedefleyen bir spor kulübü. Fenerbahçe’de tüm sporcular branş fark etmeksizin Fenerbahçe armasının olduğu her yerde zirveyi hedefliyor, bu çok heyecan veren bir şey.

Muhteşem bir kariyere sahipsiniz. Transferiniz ilk açıklandığında taraftarlar çok sevinmişti. Euroleague’de ve WNBA’de şampiyonluklarınız var. Fenerbahçe Alagöz de artık Euroleague’de şampiyonluk isteyen bir takım. Özlenen şampiyonluk bu sene gelecek mi?

Fenerbahçe gibi bir takım asla daha azıyla yetinmez. Ama daha önce de söylediğim gibi, adım adım ve maç maç ilerliyoruz. Her gün üstüne koyarak, hatalarımızdan ders çıkararak daha iyi olmaya çalışıyoruz. Sezon hala çok uzun, bu yüzden her adımı daha iyi olmak ve hedefimize ulaşmak için attığımızdan emin oluyoruz.

‘Kendimi şanslı sayıyorum’

Avrupa basketbolunda çok önemli bir isimsiniz. Belçika Milli Takımı ile başardıklarınız ve Rusya’da Ekaterinburg’daki şampiyonluklarınız çok değerliydi. Ama bir yandan 2019’da Washington’daki WNBA finalleri zaferiniz de var. Kariyerinizde en özel şampiyonluğunuz hangisiydi?

Milli Takım ile başardığımız her şey Belçika’nın spor tarihinde yer aldı ve bu bir sporcu için çok özel bir duygu. Euroleague ve WNBA şampiyonlukları herkes gibi benim için de çocukluk hayalinin gerçekleşmesidir. Her zaman takım performanslarını bireysel performansların üzerinde tuttum ve bu doğrultuda çalıştım. Bu sebeple bireysel başarılar benim için o kadar önemli değiller. Tüm bu özel zamanlar arasında seçim yapamadığım için kendimi şanslı sayıyorum.

‘Yıldızlardan öğrendim’

Saha içerisinde çok sakinsiniz ve lider özelliğinizle öne çıkıyorsunuz, kısa sürede de takımınızda fark yarattınız. Bireysel performansınızı değerlendirir misiniz?

Sahada olduğum her an elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Burada takıma yardım etme sorumluluğumun olduğunun da farkındayım. Kariyerim boyunca dünyanın en iyi oyuncularından öğrendiğim, bizi daha da yukarı çekecek ve takıma yardımcı olacak her şeyi herkesle paylaşmaya çalışıyorum. Burayı, kulübümü ve takımımı çok seviyorum.

‘Derbi çok havalıydı’

İlk derbinizi de oynadınız ve Galatasaray ’a karşı galibiyet aldınız. Derbi atmosferi nasıldı?

Daha önce Fenerbahçe-Galatasaray maçları ile ilgili bir çok hikaye dinlemiş, bu maçların önemini anlamıştım. Sonunda bu derbiyi sahada bir oyuncu olarak yaşayabildiğim için çok mutluyum. Gerçekten çok havalıydı. Beni bu etkileyici atmosfere ve beraberinde gelen baskıya hazırladılar, bu yüzden galibiyeti getirdiğimiz için çok mutluyum. Fenerbahçe derbilerin her zaman galibidir diye bir durum var ve bu geleneği sürdürdüğümüz için çok gururluyuz!

‘Haydi Fener!’

Fenerbahçe taraftarlarına bir mesajınız var mı?

Onları tanımaya, onlarla sohbet etmeye devam etmek istiyorum. Elbette onların muhteşem desteğini her maç artarak beklediğimi de eklemek istiyorum. Onlar yanımızdayken biz her zaman daha güçlüyüz. Onları mutlu etmek için çok çalıştığımızı bilmelerini istiyorum. Son olarak Türk yemekleri ve görülmesi gereken yerler hakkında tüyoları varsa bana her zaman haber verebilirler. Haydi Fener!

‘Takım oyuncusuyum’

WNBA’den sonra tekrar Euroleague’e döndünüz, bu sizin açınızdan bir adaptasyon sorunu getirdi mi? ABD’deki basketbol ile Avrupa’daki basketbolu kıyaslar mısınız?

Bu kombinasyonu uzun yıllardır yapıyorum. Bu yüzden artık alıştığımı söyleyebilirim. Her iki oyun da kesinlikle farklı ancak farkın tam olarak ne olduğunu söylemek zor. Benim de kendi tarzım var ve oynadığım tüm takımlarda kendi tarzımla oynadığım. Bu sebeple oynadığım ülkeye göre oyun tarzımı değiştirmek zorunda olmadığımı anlıyorum. Ben bir takım oyuncusuyum. Takımın neye ihtiyacı varsa elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum.

‘İyi ki varlar’

Kısa sürede Fenerbahçe’ye alışan ve taraftarlarla iyi bir iletişim kuran Emma Meesseman, tribünlere seslenerek “İyi ki varlar ve her maçımızda yanımızda olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye’de basketbolun lokomotifidir. Bu sezon da Başkan Ali Koç’un liderliğinde güçlü bir kadro kuruldu. Fenerbahçe’de günleriniz nasıl geçiyor, taraftarlarla iletişiminiz nasıl?

Fenerbahçe Kulübü’nün Türkiye’de basketbolun en önemli kulübü olduğunu buraya geldiğimde daha iyi deneyimledim, gördüm. Başkanımız Ali Koç’a, Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Kemal Danabaş’a ve tüm yönetim kuruluna bize desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Çok maçımız var fakat İstanbul’u görmek için şimdiden birkaç günüm oldu. O günlerde Fenerbahçe ailesinin ne kadar büyük olduğunu fark ettim. Çünkü saha dışında da insanlar beni tanıyor, benimle sohbet ediyorlar. Takımın bir parçası oldukları için taraftarlarla bir bağ kurmayı gerçekten seviyorum. Aynı zamanda maçları kazanmamıza da yardımcı oluyorlar. Kesinlikle çok itici bir güçleri var ve onları tribünde görmek bizi motive ediyor. İyi ki varlar ve her maçımızda yanımızda olmalarını istiyoruz.

Ayrıca hedeflerimiz odağında bize destek olan sponsorlarımız Alagöz Holding ve Yükselen Çelik markalarına da teşekkür etmek istiyorum.

Kupalarla dolu bir kariyer

Avrupa ve dünyada kadın basketbolu dendiğinde önemli isimler arasında yer alan Emma Meesseman, hem WNBA hem de Euroleague’de şampiyonluklar yaşadı, muhteşem kariyeriyle her zaman göze çarptı.

Sarı-lacivertli takımın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Emma Meesseman, kariyeri boyunca kazandığı başarılarla dikkat çekiyor. Hem WNBA’de hem de Euroleague’de şampiyonlukları olan 29 yaşındaki Belçikalı sporcu kadın basketbolunun önde gelen isimlerinden biri oldu.

İşte Emma Meesseman’ın kazandığı kupaları ve ödülleri:

- Ekaterinburg: 4 Euroleague, 3 FIBA SuperCup, 5 Rusya Ligi, 2 Rusya Kupası, 1 Rusya Süper Kupası

- Washington Mystics: 1 WNBA Şampiyonluğu

- Blue Cats Ieper: Belçika Ulusal Ligi Şampiyonluğu

- Belçika Milli Takımı: 2017 EuroBasket 3.’lüğü, 2021 EuroBasket 3.’lüğü, 2011 U18 Avrupa Şampiyonluğu

Bireysel ödüller: Belçika Ligi MVP’si, 2011 FIBA Avrupa’da Yılın En İyi Genç Kadın Basketbolcusu, 2015 WNBA All Star oyunları, 2016 WNBA en çok 3 sayı, 2019 WNBA Finalleri MVP, 2018 Dünya Kupası en iyi ilk 5, 2019 ve 2021 Euroleague All Star ilk 5, 2020 Belçika’da yılın sporcu kadını, 2020 Olimpiyatları en iyi ilk 5, 2020 Olimpiyatları en skorer oyuncu, 2021 Avrupa Şampiyonası en iyi ilk 5.