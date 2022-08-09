Son yıllarda altyapıdan en çok oyuncu satışını yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, özellikle Emirhan İlkhan konusunda bazı kesimlerden tepki görmesine rağmen Rıdvan Yılmaz ve Emirhan’ın satışı ile gelen toplamda 10 milyon Euro civarı paranın altyapının 10 yıl ve üzeri gelirini karşıladığı ortaya çıktı.

Emirhan ve Rıdvan'ın transferi kulübü rahatlattı

Rıdvan’ın Rangers'tan 4 milyon Euro garanti sonradan da 2 milyon 250 Euro gelen paranın yanı sıra, Emirhan için Torino’dan 4,5 milyon Euro ‘nun gelişi kulübü rahatlattı.

Altyapının 1 yıllık gideri 1 milyon Dolar

İki genç oyuncudan 10 milyon Euro üzeri gelir sağlayan siyah beyazlı takımda altyapının 1 yıllık gideri 1 milyon dolar olarak hesaplandı.

10 yıllık gider kazanıldı

Doğal olarak bu satışlardan gelen para direkt olarak altyapıya gitmese de ortak havuzdan altyapı da pay almış olacak. Bu hesapla yönetim altyapının 10 yıllık giderini kazanmış durumda.





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(Ajansspor)