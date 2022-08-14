Emirhan İlkhan Torino ile ilk maçına çıktı

Beşiktaş 'tan olaylı bir şekilde İtalyan ekibi Torino'ya transferi gerçekleşen Emirhan İlkhan, İtalya'daki ilk maçına çıktı.

4.5 milyon euroya gitmişti

Beşiktaş , 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan için İtayan ekibi Torino ile anlaştığını KAP'a bildirmişti. Siyah beyazlı takım yaptığı açıklamada bu transferden 4.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %15 pay alacağını duyurmuştu.

Önder Karaveli ile şans buldu

Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan, geçen sezon A Takım’da Önder Karaveli'ni gelmesinin ardından şans buldu. 18 yaşındaki oyuncu siyah beyazlı forma ile çıktığı 12 maçta 1 gol attı.

İlk maçına çıktı

Serie A'nın ilk hafta maçında Torino, ligin yeni ekibi Monza'yı 2-1 mağlup etti. Emirhan yedek kulübesinde başladığı maça 90. dakikada dahil oldu.



