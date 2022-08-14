Emirhan İlkhan Torino ile ilk maçına çıktı
İtalya Serie A'nın ilk hafta maçında Emirhan İlkhan'ın yeni takımı Torino, Monza'yı 2-1 mağlup etti. Genç futbolcu yedek kulübesinde başladığı maça 90. dakikada girdi.Torino'nun gollerini Miranchuk ve Sanabria atarken konuk ekibin golü Mota'dan geldi.
Beşiktaş 'tan olaylı bir şekilde İtalyan ekibi Torino'ya transferi gerçekleşen Emirhan İlkhan, İtalya'daki ilk maçına çıktı.
4.5 milyon euroya gitmişti
Beşiktaş , 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan için İtayan ekibi Torino ile anlaştığını KAP'a bildirmişti. Siyah beyazlı takım yaptığı açıklamada bu transferden 4.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %15 pay alacağını duyurmuştu.
Önder Karaveli ile şans buldu
Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan, geçen sezon A Takım’da Önder Karaveli'ni gelmesinin ardından şans buldu. 18 yaşındaki oyuncu siyah beyazlı forma ile çıktığı 12 maçta 1 gol attı.
İlk maçına çıktı
Serie A'nın ilk hafta maçında Torino, ligin yeni ekibi Monza'yı 2-1 mağlup etti. Emirhan yedek kulübesinde başladığı maça 90. dakikada dahil oldu.