Emirhan İlkhan: Kutsal formayı en iyi şekilde temsil edeceğim!

Beşiktaş 'ın 17 yaşındaki yıldız adayı Emirhan İlkhan, Çaykur Rizespor maçında sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. İlk Süper Lig maçında ilk golünü atan ve Siyah Beyazlı ekibin hücumlarında başrol oynayan Emirhan, 90 dakikanın ardından duygularını kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aktardı.

Çok mutlu olduğunu vurgulayan genç oyuncu, ''Çıktığım ilk maçımda gol attığım için mutluyum. Daha çok çalışıp kutsal formayı en iyi şekilde temsil edeceğim.'' ifadelerini kullandı.

'Şanssız şekilde iki gol yedik'

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Emirhan, elinden geleni yaptığını belirtti, ''Elimden geleni yaptım, yaptık. Şanssız şekilde iki gol yedik. Maçın berabere bitmesi bizim hatamız. Takım olarak çok üzgünüz. İyi oynamak yetmiyor, önemli olan kazanmak.'' dedi.







