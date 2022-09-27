Torino'nun sezon başında Beşiktaş 'tan kadrosuna kattığı Emirhan İlkhan, İtalya'ya adapte olmaya çalışıyor. Şu ana kadar potansiyeliyle dikkat çeken Emirhan'ın alışma süreci İtalyan basınında da yer buldu.

Tuttosport, Emirhan İlkhan ile ilgili bir haber aktarırken genç oyuncunun özellikle İtalyanca ile olan imtihanına dikkat çekti. Emirhan'ın İtalyanca öğrenmeye devam ettiği aktarılırken az konuşup anladığı dönemde Torino Teknik Direktörü Ivan Juric ile iletişimine dikkat çekildi. Juric'in el hareketleriyle Emirhan'dan istediklerini anlatmaya çalıştığı belirtildi.

Emirhan İlkhan'ın futbolu bırakma noktasına geldiği sözlerine de yer verildi. 14 yaşındayken Emirhan'ın antrenmanlara devam etme noktasında sıkıntı yaşarken futbolu bırakma noktasına geldiği fakat abisinin çabalarıyla yoluna devam ettiğine ilişkin açıklamalarına da yer verildi.

18 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminde kadrosuna katıldığı Torino'da 3 maçta toplam 88 dakika süre aldı. Ivan Juric, Lecce'yi konuk ettikleri karşılaşmada Emirhan'a ilk 11'de şans vermiş ve 64 dakika oyunda tutmuştu.