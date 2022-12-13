2014 yılında Beşiktaş altyapısına giren Emirhan İlkhan, A Takıma'a kadar yükselerek dikkatleri çekmişti. A Takım'da gösterdiği performansla kısa süre içerisinde Avrupa kulüplerinin transfer listesine giren genç oyuncu, sezon başında Serie A ekibi Torino'ya transfer oldu.

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Torino'nun 4.50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Emirhan, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası için lige verilen araya kadar forma şansı bulmakta zorlandı.

4 MAÇTA 87 DAKİKA

Teknik Direktör Ivan Juric, Emirhan'a ilk olarak 13 Ağustos'ta oynanan Monza maçının son anlarında şans verdi.

5 Eylül'de oynanan Lecce maçına ilk 11'de başlayan ve 64 dakika sahada kalan genç oyuncu, Inter deplsamanında 21 dakika, Sampdoria maçında ise bir dakika sahada kalabildi.

ESPANYOL MAÇINA İLK 11'DE BAŞLADI

Dünya Kupası için lige verilen arada hazırlık maçları oynayan Torino, İspanya ekibi Espanyol ile karşı karşıya geldi. Emirhan İlkhan bu mücadeleye ilk 11'de başladı. Torino karşılaşmayı 1-0 kazandı.





JURIC'İ ETKİLEDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 18 yaşındaki oyuncu Teknik Direktör Ivan Juric'i etkilemeyi başardı. Emirhan'ın Espanyol karşısında gösterdiği performans izleyenleri etkiledi.

İtalyan basınında yer alan haberde Emirhan için, "Espanyol karşısında çok iyi performans gösterdi. Bu performans kesinlikle onu yeniden hayata döndürdü.

Emirhan, San Siro'daki Inter maçından sonra forma bulmakta zorlanıyordu. Henüz 18 yaşında, 18 yaşında girmiş yabancı bir çocuk İtalya'da oynamak için Türkiye'deki konfor alanını terk etme cesaretini gösterdi" ifadeleri kullanıldı.

JURIC HAZIR OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORDU

Haberde ayrıca, Teknik Direktör Juric'in daha önce Emirhan'ın Serie A için hazır olmadığını en azından Torino seviyesinde olmadığını düşündüğü bilgilerine yer verildi.





Juric geçmişte Emirhan için, "O çok farklı bir futbol kültüründen geliyor. Kendisini antrenmanlara veriyor. Gelişmek için çalışmaya ihtiyacı var. İlhan zeki, çabuk öğrenen ve öabuk gelişen bir oyuncu.

Geldiğinden beri kendisini geliştirdi. Kalitesi ve tekniği var. Türkiye'de ağır maçlar ve derbiler oynadı. Bu yükü kaldırabileceğini düşündük" demiş,