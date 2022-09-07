Sezon başında Beşiktaş 'tan ayrılan ve İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Torino'ya 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Emirhan İlkhan, yeni takımıyla ilk 11'deki maçına önceki gün çıktı. Teknik direktör İvan Juric, genç oyuncusuna evlerinde 1-0 kazandıkları Lecce karşılaşmasında şans verdi. Emirhan, 18 yıl 2 ay 12 günlükken Serie A'da bu sezon bir maça 11'de başlayan en genç futbolcu olarak tarihe geçti. 40. dakikada Nikola Vlasic'in golüyle 3 puana uzanan Kırmızı-Beyazlılar'da Milli futbolcu, 64 dakika sahada kaldı.

Tuttosport'tan 6.5 puan

Orta sahada görev yapan Emirhan'ın bu süreçteki performansı, büyük beğeni kazandı. Torino Kulübü’ne yakınlığı ile bilinen Tuttosport Gazetesi, futbolcumuza 10 üzerinden 6.5 puan verdi ve "İtalya'da ilk kez 11'de çıktı. 18 yaşında olmasına rağmen son derece sakindi. Kendine güvenen bir oyun ortaya koydu. Baskı altında topu doğru kullanmayı iyi biliyor" ifadelerini kullandı.





Mini yorum - Gaetano Mocciaro (Tuttomercatoweb)

Geleceği parlak

Emirhan henüz çok genç bir oyuncu. İtalya gibi fizik ve taktik mücadelenin yoğun olduğu bir futbol ülkesine geldi. Elbette buradaki sisteme, ülkeye ve İtalyanca'ya alışması için zamana ihtiyacı var. Ancak Lecce karşılaşmasında aldığı sürede yaptıkları ve ilk 11'de oynaması ona duyulan güveni gösteriyor. Juric, mutlaka ilerleyen dönemlerde ondan daha çok faydalanacaktır. Çok iyi bir oyun oynadı. Ancak bazen fazla agresif olması, onun için pek de iyi gözükmedi. Bu konuda da zamanla kendisini kontrol edeceğini düşünüyorum.



