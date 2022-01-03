Bursaspor ile yollarını karşılıklı anlaşmayla ayıran Emirhan Aydoğan, Yeşil Beyazlı kulübe veda mesajı yayımladı.

Aydoğan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“İlk kez 10 yaşımda girdim bu kapıdan Bursasporluluğu doğduğumda kulağıma ismimi okuyan bebeklik arkadaşım Enes’in babası kaptan Mesut Ünal’dan, aynı binada otururken aile kahvaltılarımıza katılan Majeed Mususi, Elvir Baliç ve unutulmaz başkanımız Murat Gülez’in önderliğinde Basri Ukuşer Hocam ve Babam’dan öğrendim. Futbol okuluyla başlayan serüven 97 jenerasyonundaki arkadaşlarımla Vakıfköy’de devam etti. Kulübümüze kazandırdığımız Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarının mutluluğu hiç bir zaman unutulmayacak. A takıma yükselmenin gururunu da kiralık gönderilmenin üzüntüsünü de yaşadım Nasıl olsa bir gün dönecektim Döndüm, kaldığım yerden devam ettim.”

“Bazen gitmek zorunluluk olur”

“Kaptanlık bandını taktığım ilk günü hiç unutmayacağım” diyen Emirhan Aydoğan’ın mesajı, “Zorlu dönemler de yaşadık. Formam için her zaman elimden geleni yaparken, sorumluluktan kaçmadım İnandığım doğrulardan geri adım atmadım ve şimdi ayrılık vakti geldi. Bazen gitmek zorunluluk olur” sözleriyle devam etti.

24 yaşındaki futbolcunun bundan sonraki kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu haline gelirken, Bursaspor Kulübü’nün bu ayrılıktan doğan zararı veya kazancının ne olduğu da henüz netlik kazanmadı.