Emirhan Aydoğan: Bazı şeylerin değerini uzak kalınca anlıyorsunuz

Bursasporlu Emirhan Aydoğan, "Bazı şeylerin değerini, uzak kalınca daha iyi anlıyorsunuz. O yüzden şu anda tabiri caizse patlamaya hazır bir bomba gibiyiz. Sağlığımıza dikkat edip sabırsızlıkla taraftarımızla buluşmayı diliyorum" dedi.

Yeşil-beyazlıların orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Bir radyo programında konuşan 22 yaşındaki futbolcu corona virüsle ilgili, "Bizim için tedirgin bir süreç. Vatandaş olarak yapmamız gereken görevlerimiz var. Bu kurallara uymaya çalışıyorum. Fiziksel anlamda geri kalmamak adına idmanları evde sürdürüyorum.Kulüpten bize yollanan program dahilinde çalışıyoruz. Bunun mental bir zorluğu var. Bazı şeylerin değerini, uzak kalınca daha iyi anlıyorsunuz. O yüzden şu anda tabiri caizse patlamaya hazır bir bomba gibiyiz. Sağlığımıza dikkat edip sabırsızlıkla taraftarımızla buluşmayı diliyorum. Umuyorum bir an önce sağlıklı günlerimize döneriz. Bu süreçte evde kitaplarıma gömülmüş durumdayım, köpeğimle daha fazla vakit geçiriyorum. Evde yaşamak bir yandan güzel ama sağlıklı günlerin bir an önce gelmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Kendi performansını da değerlendiren Aydoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Sezon başına baktığımda,yapamadığım birçok şeyi şu anda yapabiliyorum. Gelişmeye devam edeceğim. Doğruları yapmaya hazırım ve yapıyorum da. Geleceğe umutla bakıyorum."