Emircan Koşut: Şampiyonlukta Fenerbahçe ve Anadolu Efes’le favoriyiz

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen’in formasını giyen Emircan Koşut, şampiyonluğun favorilerinden birisi olduklarını ifade etti.

Emircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaliteli bir kadroya sahip olduklarını belirterek, "Şampiyonlukta Fenerbahçe ve Anadolu Efes’le birlikte Darüşşafaka Tekfen’i de favori olarak görüyorum. Yabancı sayısı azaldığı için Türk rotasyonu daha da önemli oldu. En iyi Türk rotasyonuna sahip takım olduğumuz için şampiyonlukta şansımızı yüksek görüyorum." diye konuştu.

- "THY Avrupa Ligi’nde başarılı olacağımızı düşünüyorum"

Anadolu Efes’ten sonra yeşil-siyahlı takımda THY Avrupa Ligi’nde yeniden forma giyeceği için heyecanlı olduğunu kaydeden Emircan, "Avrupa Ligi bizim çalışmamız için ayrı bir motivasyon kaynağı. THY Avrupa Ligi’nde de başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bütçemiz şampiyonluk için yeterli değil ama her maça tek tek bakıp kazanmak istiyoruz. Seyircimizle bir bütün olup sahamızı rakiplere dar etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki pivot, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktararak, "Şu ana kadar iyi bir uyum sergilediğimizi düşünüyorum. Gün geçtikçe birbirimize daha çok alışıyoruz. Bu yüzden başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yabancı sayısının düşürülmesi iyi oldu"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde yabancı sayısının 6’dan 5’e indirilmesi konusunda Emircan, şunları söyledi:

"Yabancı sayısının düşürülmesi Türkiye Ligi için çok iyi oldu. İlk 5’te sadece yabancılar başlasa bile artık bir Türk oyuncu girecek. İyi bir Türk rotasyonuna sahibiz. Bu yüzden ligde başarılı olacağımıza inanıyorum."

Emircan, bu sezon iyi performans gösterip milli takıma çağrılmak istediğini sözlerine ekledi.

AA