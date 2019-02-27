Emircan Altıntaş: Kupayı kaldıracağız

Maçı nasıl değerlendireceksin?

İki ayaklı maçlar her zaman zordur. Deplasmanda işi evimize taşıyabileceğimiz bir sonuç almıştık. Ayrıca orada oynadığımız futbol da bu işi başarabileceğimizi göstermişti bize. Öne geçmelerine rağmen pes etmedik, kırılmadık. Mücadelemizi sürdürdük ve golü bulup rakibimize de direncimizi kabul ettirdik. Ardından da turu getirecek golleri bulmayı başardık.

Fenerbahçe ve Trabzonspor’u eleyip yarı finale çıkmak nasıl bir duygu?

Tarif edilemeyecek hikayeler bunlar. Yıllar sonra bile hatırlanacak, asla unutulmayacak bir başarı bu. Böyle büyük camialara karşı zaferler kazanmak hem kulüp tarihine hem de futbolcular olarak kariyerlerimize çok değerli şeyler kattı. Bunun keyfini yaşıyoruz, yaşayacağız ama bu özgüvenin rehavete dönüşmesine de engel olacağız. Başarının en büyük düşmanı rehavettir, biz asla bu Hataya düşmeden yola devam edeceğiz. Çünkü ligde de önümüzde çok önemli maçlar var, onlara odaklanacağız.

Yarı final için düşüncelerin ne?

Rakibimizi bekliyoruz. Fenerbahçe ve Trabzonspor’u ekledikten sonra artan özgüvenimizle her rakibe saygı duyarak oynayacağız. Saha içine girince şartların eşit olduğunu herkese gösterdik. Eminim ki rakiplerin de saygısını kazandık. Bir rüyadayız ve bu rüyadan kupayı kaldırana kadar uyanmak istemiyoruz. Çünkü yapabileceğimizi hissediyoruz. Bu inanca sahip olmak çalışmakla oluyor. Biz de çok çalışıyoruz ve karşılığını alacağımızı düşünüyoruz.

Trabzonlu bir oyuncu olarak Trabzon’a karşı oynamak nasıl bir şeydi?

Trabzonspor’da yıllarca Trabzonun çocuklarına değer verilmediği için eleştiriler vardı. Ancak ligde de görüldüğü üzere öze sahip çıkıldığında her şey daha iyi olabiliyor. Trabzon yönetimini ve teknik heyetini uygulamış oldukları bu değerli politikadan ötürü kutluyorum. Umarım onlar için her şey daha iyi olur.

Transferin gündemde düşüncelerin neler?

Ümraniyespor bana bir fırsat verdi ve ben de bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Tek hedefim takıma katkı vermek. Devre arasında kulübe de bana da gelen teklifler vardı. Ancak ben bunlarla ilgilenmiyorum. Oyuna odaklanıyorum. Kendimi saha içinde geliştirmek, saha dışındaki eksiklerimi gidermek ana önceliğim. Zaten ben bu çizgide devam ettikçe kulübüm için de benim için de en doğrusu olacaktır. O yüzden acele etmiyorum ve çalışmalarıma devam ediyorum.