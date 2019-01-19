Ümraniyespor’un 23 yaşındaki yıldızı, kupada dev rakiplerine karşı aldıkları galibiyeti ve maç içerisinde yaşananları değerlendirdi. Emircan Altıntaş, takım olarak çok iyi oynadıklarını belirterek, “Fenerbahçe’nin yeni hocasıyla geçirdiği kamp sonrası baskılı oynamalarını bekliyorduk. Nitekim öyle de oldu. İlk yarının sonlarına doğru pozisyonlar verdik ama gol yemeden devreye gitmek moral oldu bizim için. Fenerbahçe’nin ligde olduğu gibi kupada da ikinci yarıda düşüşler yaşamasını bekliyorduk. 10 kişi kaldılar, bu da işimizi kolaylaştırdı” dedi.

‘Tedirginliği hissettik’

Başarılı oyuncu, “Ancak bundan da önemlisi, rakip oyuncuların saha içindeki psikolojik durumuydu. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma karşı doğal olarak fazlasıyla saygı duyarak sahaya çıktık. Ancak gördük ki rakip arkadaşlarımızdan çok daha özgüvenliydik. Fenerbahçeli oyuncuların tedirginliğini rahatlıkla hissettik. Bu da bizi cesaretlendirdi ve galibiyete uzanmamızı sağladı” ifadelerini kullandı.

‘Haksız gol istemem’

Emircan, 90+8. dakikada attığı ancak VAR sonrası iptal edilen müthiş golüyle ilgili olarak ise, “2-0 yapmamız hepimizi mutlu etmişti. Golün sayılmaması benim için şanssızlık. Ancak haksız gol atmış olmak da istemem. Bu nedenle çok da üzülmedim. Bu skorla da rövanşta turu geçebileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Süper Lig peşinde

Emircan Altıntaş, geçen sezondan bu yana Ümraniyespor’un en dikkat çeken oyuncularından biri. İstanbul ekibi, sezon başında İbrahim Akdağ’ı Erzurum’a satarak Süper Lig’e yollamıştı. Ümraniye’nin Süper Lig’e göndereceği sıradaki isim Emircan olacak gibi duruyor. Beşiktaş altyapısından yetişen başarılı kanat oyuncusunun Akhisar, Rize ve Konyaspor’un listesinde olduğu öğrenildi.

Ömer Necati Albayrak

Fotoğraf: Yusuf Dursun