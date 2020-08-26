Borussia Dortmund alt yapısında yetişen Emir Terzi, Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu. 19 yaşındaki sağ bek ile birçok kulüp temas kurdu.

Yetenekli gurbetçi oyuncu ile Gaziantep Futbol Kulübü, Hatayspor, Hes Kablo Kayserispor ve Yukatel Denizlispor 'un ilgilendiği öğrenildi.

19 yaşındaki sağ bekin önümüzdeki sezon Süper Lig'de forma giymesine kesin gözle bakılıyor.

2014 yılında Borussia Dortmund alt yapısından içeri giren Emir Terzi, sarı siyahlı kulüp ile 17 ve 19 yaş altı liglerinde şampiyonluk yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde Portekiz 2'nci liginden Leixoes'e transfer olan gurbetçi oyuncu kısa sürede kulübü ile olan sözleşmesini feshetti.

Kaynak: TRT Spor



