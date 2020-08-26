Emir Terzi'ye Süper Lig'den teklif yağıyor

Almanya Bundesliga'nın dev ekiplerinden Borussia Dortmund alt yapısından yetişen Emir Terzi, Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu. 19 yaşındaki sağ bek ile bir çok kulüp ilgilenirken, oyuncunun önümüzdeki sezon Süper Lig'de forma giymesine kesin gözle bakılıyor.

26 Ağustos 2020, Çarşamba 15:45 Son Güncelleme:
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Emir Terzi'ye Süper Lig'den teklif yağıyor

Borussia Dortmund alt yapısında yetişen Emir Terzi, Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu. 19 yaşındaki sağ bek ile birçok kulüp temas kurdu.

Yetenekli gurbetçi oyuncu ile Gaziantep Futbol Kulübü, Hatayspor, Hes Kablo Kayserispor ve Yukatel Denizlispor 'un ilgilendiği öğrenildi.

19 yaşındaki sağ bekin önümüzdeki sezon Süper Lig'de forma giymesine kesin gözle bakılıyor.

2014 yılında Borussia Dortmund alt yapısından içeri giren Emir Terzi, sarı siyahlı kulüp ile 17 ve 19 yaş altı liglerinde şampiyonluk yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde Portekiz 2'nci liginden Leixoes'e transfer olan gurbetçi oyuncu kısa sürede kulübü ile olan sözleşmesini feshetti. 

Kaynak: TRT Spor


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