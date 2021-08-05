Serdar Dursun, Steven Caulker ve Çağtay Kurukalıp'ı kadrosuna katan Fenerbahçe 'nin 4. imzayı Emir Ortakaya'ya attırması bekleniyor. Sarı Lacivertli ekibin, bu transfer için Gençlerbirliği'ne Barış Alıcı'yı bonservisle göndereceği ifade ediliyor. Gençlerbirliği altyapısından yetişen Emir, U16 Milli Takım forması da giyiyor. 22 Haziran 2004, Ankara doğumlu olan Emir Ortakaya, stoper pozisyonunda görev yapıyor. Bu gelişmelerin ardından genç oyuncunun kariyeri Fenerbahçeli taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Emir Ortakaya kimdir, kaç yaşında? Emir Ortakaya nereli, mevkisi ne ve hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıtlar aradık.

Emir Ortakaya kimdir, kaç yaşında? Emir Ortakaya nereli, mevkisi ne ve hangi takımlarda oynadı?

Emir Ortakaya, 22 Haziran 2004'te Ankara'da dünyaya geldi. Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan 17 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon A takım kadrosuna dahil edildi. Gelecek vadeden oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'nin 5. Tur maçında Tuzlaspor'a 2-0 kaybettiği maçta 16 dakika süre aldı. Emir Ortakaya, U19 Süper Lig'de ise 14 maçta 1 gol kaydetti.

Emir Ortakaya'nın yıllar önce Ülker Stadı'nda çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

U16 Milli Takım daveti de alan Emir'in Gençlerbirliği ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.