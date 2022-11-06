1-6 Kasım tarihlerinde Japonya'nın Tokyo şehrinde yapılan Para Badminton Dünya Şampiyonasında Türkiye Para Badminton Milli Takımı, başarılı sonuçlar elde etti ve güçlü rakiplerine karşı 3 gümüş madalya kazandı.

Turnuvada elenen Milli Takım sporcuları da çeyrek finale kadar yükselmeyi başardı. Türkiye’den 5 sporcunun katıldığı Dünya Şampiyonasında, Torku Şekerspor’un milli sporcusu Emine Seçkin, WH2 Kategorisi Tek Kadınlarda finalde Perulu rakibine çok çekişmeli geçen bir maçta 2-1 yenilerek dünya ikinciliği elde ederken, yine WH2-WH1 Çift Kadınlarda Belçikalı partneri ile Japon rakiplerine 2-0 mağlup olarak finali kaybetti. Emine Seçkin bu sonuçlarla 2 gümüş madalya elde etmiş oldu. Milli sporculardan Halime Yıldız da SL3 Tek Kadınlar Kategorisinde Ukraynalı rakibine şansız bir şekilde 2-1'lik bir skorla yenildi ve ikinci oldu. Milli takımımızın diğer sporcuları ise çeyrek final oynayarak elendi.

Turnuvalarda ikinci olan A Milli Takım sporcusu Emine Seçkin, madalya töreni sonrası yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu belirterek, “Dünya Şampiyonasına çok çalıştım. Aylardır bu şampiyonayı bekliyordum. Finale kadar geldim. Şanssız bir yenilgi alarak kıl payı altın madalyayı kaçırdım. Ülkeme yine de iki gümüş madalya kazandırdığım için çok gururluyum. Bunun telafisini inşallah Olimpiyatlarda yapacağım. Çalışmaya durmadan devam edeceğim" dedi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Torku Şekerspor Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu da, Emine’nin yaşattığı onurdan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Başarılı sporcumuz, Emine Kardeşimiz hem ülkemizi hem de bizi gururlandırdı. Oynadığı iki ayrı kategoride de madalya alarak başarısını bir kez daha ispatlamış oldu. Başarısını artıracak imkânlarımızla her zaman sporcumuzun yanında olmaya devam edeceğiz. Tebrik ediyorum, başarılarımız inşallah artarak devam edecektir" diye konuştu.

İHA