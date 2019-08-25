Emine Bulut unutulmadı

Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut’u anmak ve kadın cinayetlerine tepki için Fenerbahçeli futbolcular sahaya siyah tişörtle çıktı.

25 Ağustos 2019, Pazar 06:01
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Emine Bulut unutulmadı

Tişörtün üzerinde Emine Bulut yazarken, Sarı-Lacivertli kulüp de sosyal medyasından “Alışmayacağız, Susmayacağız.” mesajını paylaştı. Deplasman tribününde takımlarını destekleyen Fenerbahçeli taraftarların büyük bölümünün siyah tişört giymesi de dikkat çekti. Öte yandan iki takım oyuncuları ve hakemler, 10 yaşındaki kızının önünde katledilen Emine Bulut için maça siyah pankart taşıyarak çıktı. Mücadele kadın cinayetlerini protesto etmek adına 1 dakika geç başladı.

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