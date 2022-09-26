Kurul, dünyadaki bisiklet sporunun gelişmesi için maddi ve manevi destek veriyor, ülke federasyonları arasındaki iş birliğinin yapılmasına da destek oluyor. Ayrıca UCI'ın en üst organına danışma projeleri sunuyor.

Müftüoğlu'na UCI tarafından verilen görev bisiklet otoriteleri tarafından da sevinçle karşılandı.

"ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM"

Kasım 2022'de Türkiye Bisiklet Federasyonu başkanı olan Emin Müftüoğlu, geçmiş yıllarda UCI yönetimi ve Balkan ülkeleri Bisiklet Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Müftüoğlu, "Bu bir güven tazelemesidir. Bize duyulan büyük güvenin eseridir. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Bisiklet sporunun ülkemde en iyi noktaya gelmesi için gayret edeceğim. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bisiklet dünyası otoritelerine sonsuz teşekkür ediyorum. Bu görev ülkem adına bir gurur, ülkemin bisikletteki dünya onurudur" dedi.

DHA