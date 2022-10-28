Abdülkerim Bardakçı'nın cezalı olmasından dolayı Fatih Karagümrük deplasmanında forma şansı bulan Emin Bayram karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Emin, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, " Galatasaray 'ın genlerinde her zmaan kazanmak var. Ben de sahada elimden geleni yaptım. Her maçta sahaya üç puan almak için çıkıyoruz.

"Fatih Karagümrük 10 kişi kalmadan önce de iyi oynuyorduk. Birçok pozisyon bulduk. Haftaya da derbi var. O maça hazırlanacağız. Sezon sonunda şampiyonluğu kutlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.