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Emin Bayram'dan derbi sözleri

Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram, Fatih Karagümrük maçının ardından mücadeleyle ilgili konuştu.

28 Ekim 2022, Cuma 22:25 Son Güncelleme:
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Emin Bayram'dan derbi sözleri

Abdülkerim Bardakçı'nın cezalı olmasından dolayı Fatih Karagümrük deplasmanında forma şansı bulan Emin Bayram karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Emin, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, " Galatasaray 'ın genlerinde her zmaan kazanmak var. Ben de sahada elimden geleni yaptım. Her maçta sahaya üç puan almak için çıkıyoruz.

"Fatih Karagümrük 10 kişi kalmadan önce de iyi oynuyorduk. Birçok pozisyon bulduk. Haftaya da derbi var. O maça hazırlanacağız. Sezon sonunda şampiyonluğu kutlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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