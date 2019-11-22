Emin Bayram kimdir? Emin Bayram kaç yaşında? Yeni Ozan Kabak...

Galatasaray altyapısının son ürünü Emin Bayram... Club Brugge maçındaGalatasaray'ın yedek kulübesinde sürpriz bir isim vardı. Sezonu kapatan Luyindama’nın yerine ilk 11’de Donk görev yaparken, yedek stoper olarak kulübede 16 yaşındaki altyapı oyuncusu Emin Bayram yer aldı. Genç oyuncuyu yakından takip eden Fatih Terim bu kararıyla ilerleyen haftalarda ihtiyaç olması halinde Emin’i oynatabileceğinin sinyallerini verdi. Genç oyuncu, geçen sezon altyapıdan çıkıp yarım sezon sonunda 11 milyon Euro’ya Schalke’ye transfer olan Ozan Kabak’ı akıllara getirdi.

Emin Bayram kimdir, kaç yaşında?

2 Nisan 2003'te İstanbul'da doğan Emin Bayram, futbola 2013 yılında Galatasaray altyapısında başladı. Stoper oynayan ve fizik üstünlüğüyle rakiplerine üstünlük sağlayan Emin, soğukkanlı bir şekilde topu oyuna sokmasıyla dikkat çekiyor. Altyaş gruplarında sırasıyla forma giyen Emin, şu sıralar U16 takımında görev alıyor.

Zaman zaman U19'da da forma giyen Emin, 6 kez U15, 16 kez de U16 milli takımında forma giydi.



