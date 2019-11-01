Emin Bayram kimdir? Emin Bayram kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
Galatasaray 2003 doğumlu akademi oyuncusu Emin Bayram ile profesyonel sözleşme imzaladı. Genç futbolcu ile 2021-2022 sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldı. Galatasaraylı taraftarlar sürpriz imzanın ardından ''Emin Bayram kimdir? Emin Bayram kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde.
Galatasaray, altyapıdan yetişen Emin Bayram ile 2021-2022 sezonuna kadar sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Akademi oyuncumuz Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır.” denildi.
Emin Bayram kimdir?
2 Nisan 2003'te İstanbul'da doğan Emin Bayram, futbola 2013 yılında Galatasaray altyapısında başladı. Stoper oynayan ve fizik üstünlüğüyle rakiplerine üstünlük sağlayan Emin, soğukkanlı bir şekilde topu oyuna sokmasıyla dikkat çekiyor.
Altyaş gruplarında sırasıyla forma giyen Emin, şu sıralar U16 takımında görev alıyor. Zaman zaman U19'da da forma giyen Emin, 6 kez U15, 16 kez de U16 milli takımında forma giydi.