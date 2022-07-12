Emin Bayram: Hedefim Galatasaray kaptanı olmak

Galatasaray 'ın genç futbolcusu Emin Bayram, Avusturya kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Boluspor'da tecrübe kazandığını belirten 19 yaşındaki stoper "Hedefim Galatasaray kaptanı olmak" dedi.





Emin Bayram'ın açıklamaları...

"Genç bir oyuncuyum. Galatasaray'da kalıcı olmak istiyorum. Kaptanlardan biri olmak istiyorum. Oyun kurulumunda, birebirlerde daha iyi olduğumu düşünüyorum. Hava toplarında da daha iyiyim. Oynadıkça gelişiyorsun. Akademideki gibi değilim. Kendimi geliştirdim."

"Hedefim kalıcı olmak"

"Marcao çok önemli oyuncuydu, ondan birçok şey öğrendim ve şimdi de Abdülkerim abiden öğreniyorum. Hedefim Galatasaray’da kalıcı olmak. Fatih hocam şans verdi ve serüvenim başladı. Hava toplarında ve birebirlerde iyi olduğumu düşünüyorum. Futbolda oynamak çok önemli, oynadıkça geliştiğimi düşünüyorum. Daha da iyi olurum inşallah."