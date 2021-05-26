Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA)

Bursaspor’un 5 Haziran tarihinde yapılacak olan Genel Kurulu öncesinde Emin Adanur, tüm ekibi ile birlikte Orhangazi’ye çıkarma yaptı.

Orhangazi Bursasporlular Derneği’nin misafiri olarak ilçeye gelen Emin Adanur, Dernek Başkanı Arif Aydın ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Adanur’u Orhangazi’de dernek yönetimi, üyeler ve çok sayıda delege ağırladı. Orhangazi Bursasporlular Derneği Başkanı Arif Aydın, "Bursaspor'umuzun zor günlerinde medeni cesaret göstererek bu yarışa dahil olan başkan adayımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

Bursaspor'da yönetime talip olan Emin Adanur ise, kulübün öncelikli sorunlarını ve ihtiyaçlarını çok iyi analiz edip, iyi bir ekip oluşturduklarını belirterek, "Biz daha şimdiden kulübümüz için çeşitli uğraşlar veriyoruz. Önceliğimiz tahtanın açılması. Bunun için biz yönetim kurulu olarak üzerimize düşeni yapacağız." diye konuştu.

Adanur, kulübün transfer tahtasının açılması için 60 milyon TL’ye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bunun için yönetim olarak biz ilk etapta 40 milyon TL koyacağız. Kalan bölümü sponsorluklar, reklam ve stadyum isim hakları gibi gelirler ile tamamlayıp hemen tahtanın açılmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Adanur, Bursaspor Kulübü'nün dernekler başta olmak üzere tüm camiası ile barışık olması, bir ve birlikte olması gerektiğini belirterek, "Biz bu birlik ve beraberliği yeniden sağlamak, şehri tüm dinamikleri ile ayağa kaldırmak için çaba harcayacağız." şeklinde konuştu.

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