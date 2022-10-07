TFF 2. Lig’de tarihinin en zor günlerini yaşayan Bursaspor , maddi anlamda da destek bekliyor. Yeşil-Beyazlı kulübün geçmiş dönem İkinci Başkanı Emin Adanur, sosyal medyada katıldığı bir sohbet odasında yaptığı açıklamada, kulüpten alacağı olan 33 milyon TL’nin 16 milyon TL’sini bağışladığını söyledi.

Emin Adanur, 30 milyon TL alacağının olduğunu ifade ederek, “Buradan söz veriyorum, bu paranın yarısını kulübe hibe ediyorum. Yarın gelsinler hemen imzamı atarım. Ancak bu hareketi geçmiş dönem başkanlarından da bekliyorum. Bursaspor için bu fedakârlığı herkes yapmalı, elini taşın altına herkes koymalı” dedi.