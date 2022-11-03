eMilli Takım seçmeleri kasımda yapılacak

Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği Turkcell eMilli Takım seçmeleri kasım ayında gerçekleştirilecek.

3-4 Kasım tarihlerinde Avrupa’da yaşayan oyuncular eMilli takım sporcusu olmak için mücadele ederken, yurt içinde yaşayan esporcular da 10-11 Kasım’da ‘eMilli Takım Seçmeleri’nde ay-yıldızlı formayı giymek için yarışacak.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek elemelerde oyuncuların eMilli sporcu olmak için verdseçmikleri mücadelenin ardından heyecan bu kez Türkiye’ye taşınacak.