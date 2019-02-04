Fransa'nın Nantes takımından Cardiff City takımına transfer olan ve Galler'e giderken uçağı düşen Arjantinli yıldız futbolcu Emiliano Sala'yı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyordu.

Sky Sports'un haberine göre Sala'yı taşıyan kayıp uçak bulundu ve hemen futbolcunun ailesine haber verildi. Uçağın bulunmasıyla birlikte Sala'yı ve pilotu arama çalışmaları 10 kilometrekarelik bir alana indirgendi.

Kayıp olan uçak kaptanı David Ibbotson ve Emiliano Sala'nın yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Olaya dair ayrıntıların kısa zamanda resmi kurumlar tarafından yapılması bekleniyor.

Dünyanın en iyisi çağrılmıştı

15 milyon Sterlin'e Premier Lig'deki takımına transfer olduğu Cardiff kendine gitmek için Fransa'nın Nantes kentinden kalkan tek pervaneli uçağı Manş denizinde kaybolan Arjantinli yıldız futbolcu Emiliano Sala'yı arama çalışmaları için, dünyanın en iyi gemi batığı avcısı David Mearns göreve çağrılmıştı.



