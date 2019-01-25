Nantes'tan 17 milyon euro karşılığında Cardiff City'e transfer olan ve yeni takımına gitmek için pazartesi günü yola çıkan Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktan hâlâ haber alınamadı.

Manş Denizi üzerinde bulunan Channel Adaları'ndan geçtiği sırada radardan çıkan uçağı arama çalışmaları dün itibarı ile sonlandırılırken konuyla ilgili Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

The Times gazetesinin haberine göre Sala'yı taşıyan uçağın pilotu David Ibbotson, ticari lisansı olmadığı için yolcu taşıma yetkisine sahip değildi. Konuyla ilgili açılan soruşturmada bu iddianın üzerine gidilmesi bekleniyor.

Uçağın kayıtlı olduğu Amerika Birleşik Devletleri yasaları uyarınca Ibbotson gibi yalnızca özel lisansa sahip olan pilotların ücretli yolcu taşıyarak ticari kâr elde etmeleri yasak.

Öte yandan pilot Ibbotson'ın uçuştan önce bir arkadaşına "Biraz paslıyım." dediği öne sürülüyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler