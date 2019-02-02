Emiliano Sala'yı arama çalışmaları hızlanıyor

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’yı, Nantes’tan Cardiff’e götüren tek motorlu özel uçağa ait olduğu düşünülen enkaz parçalarının bulunması, arama çalışmalarını hızlandırdı

02 Şubat 2019, Cumartesi 06:13
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Emiliano Sala'yı arama çalışmaları hızlanıyor

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’yı, Nantes’tan Cardiff’e götüren tek motorlu özel uçağa ait olduğu düşünülen enkaz parçalarının bulunması, arama çalışmalarını hızlandırdı.

Fransız yetkililer ülkenin en kuzey noktası olan Cotentin Yarımadası üzerinde bulunan Surtainville kıyısı açıklarında, düştüğü zannedilen Piper Malibu adlı uçağa ait olduğu tespit edilen 2 adet koltuk minderine rastladı.

Hafta sonundan itibaren Sala ve beraberindeki pilotu arama çalışmalarında yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor. 

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